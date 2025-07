Julho será de temperaturas negativas e geada em Passo Fundo; veja a previsão para os próximos dias

Temperaturas abaixo de 0°C devem ser registradas a partir da terça-feira (1º). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Depois da chuva no fim de semana, Passo Fundo e região devem começar o mês de julho sob forte influência de uma massa de ar polar que trará temperaturas negativas e possibilidade de geada.

De acordo com o analista do laboratório de meteorologia da Embrapa Trigo, Aldemir Pasinato, o declínio da temperatura será o destaque do fim de junho e início de julho.

— Na retaguarda dessas frentes frias vêm as massas de ar polar, que derrubam as temperaturas. Essas massas de ar polar podem ser menos ou mais intensas, como essa da próxima semana, quando poderemos chegar a -2ºC — disse.

A frente fria, responsável pelas chuvas, começou a perder força no domingo (29). Nesta segunda-feira (30), o tempo segue nublado e com possibilidade de garoa. Até o fim do dia, a temperatura varia entre 3ºC e 10ºC.

Na terça (1º) o frio se intensifica: a previsão é de temperaturas negativas e forte probabilidade de geada, além de nevoeiro, com mínima abaixo de 0ºC e máxima de 8ºC. Apesar da queda acentuada nos termômetros, o tempo deve permanecer estável, com predomínio de sol.

Na quarta-feira (2), o frio persiste, com mínima de 0ºC e máxima de 10ºC. Já a partir da quinta-feira (3), as temperaturas começam a subir gradativamente, com máximas entre 13 e 18ºC. A previsão é que a onda de frio no RS siga até sexta-feira (4).

Chuva em Passo Fundo

O mês de junho teve chuva acima da média em Passo Fundo. Conforme a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade registrou 404 milímetros ao longo do sexto mês de 2025. O volume fica bem acima do esperado para junho, que tem média de 158mm.

O índice coloca Passo Fundo entre as cidades gaúchas com maior volume de chuva no mês. Veja o ranking, conforme medição do Inmet: