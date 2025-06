Indígenas bloqueiam rodovias do norte gaúcho em protesto contra o fim de demarcações

Manifestações de indígenas bloqueiam rodovias do norte gaúcho desde o começo da manhã desta segunda-feira (9). Os protestos acontecem em todo o país e são contra o fim das demarcações de terra indígenas e o avanço do Projeto de Lei do Licenciamento Ambiental (PL 2159/2021), apelidado de "PL da Devastação" .

No norte do Rio Grande do Sul, participam as comunidades indígenas de Água Santa, Passo Fundo, Mato Castelhano, Erechim, Gentil, Erebango, Sertão, Caseiros, entre outros. Os protestos estão nos seguintes pontos: