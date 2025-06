Incêndio destrói silo e consome quase 700 sacos de milho no noroeste do RS

Um silo de sementes de milho foi destruído por um incêndio em Derrubadas , município de 2,7 mil habitantes do noroeste gaúcho. O caso aconteceu na terça-feira (17) no bairro Cedro, por volta das 16h.

Conforme o Corpo de Bombeiros, quando a guarnição chegou no local, o fogo já consumia o silo , um veículo Mercedes Bens 608 e uma motocicleta .

Em relato aos bombeiros, o proprietário do local disse que fazia a secagem do milho quando se afastou alguns minutos. Ao perceber as chamas, ele tentou retirar o veículo, mas não não conseguiu.