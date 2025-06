Grupo Grazziotin recebe homenagem na Assembleia Legislativa por seus 75 anos

O Grupo Grazziotin foi homenageado na Assembleia Legislativa do Estado , em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (25). O Grupo recebeu a Medalha da 56ª legislatura , honraria concedida em agradecimento àqueles que atuaram com "coragem e solidariedade".

A homenagem foi proposta pelo deputado Professor Valdir Bonatto (PSDB) e a cerimônia aconteceu no Salão Júlio de Castilhos. Receberam a medalha a presidente do Grupo Renata Grazziotin, e a holding do Grupo, Ana Maria Grazziotin.