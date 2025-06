Governador Eduardo Leite participa do Fórum de Competitividade em Passo Fundo nesta quinta

Leite deve falar sobre próximos investimentos do Estado no norte do RS. Vitor Rosa / Secom / Divulgação

Nesta quinta-feira (26), o governador Eduardo Leite estará em Passo Fundo para participar do Fórum de Competitividade. O chefe do Executivo estadual é um dos convidados do painel que vai abordar estratégias de desenvolvimento econômico, infraestrutura e logística.

O evento começa às 8h30min e deve se estender até as 12h15min, no Clube Comercial. Além de Eduardo Leite, os prefeitos de Passo Fundo, Marau e Erechim, e empresários do norte gaúcho, estão entre os painelistas confirmados (veja a programação abaixo).

O fórum busca debater a agenda de reconstrução e competitividade do Rio Grande do Sul. Com gestores públicos, pesquisadores e representantes da iniciativa privada, a ideia é fortalecer o debate, com networking de alto nível e planejamento conjunto para um futuro mais sustentável da Região Norte.

Durante o evento, é esperado que o governador aborde também os próximos investimentos do Estado no norte do RS, a exemplo do novo edital de concessão do aeroporto de Passo Fundo. Após, ele segue em agenda pela cidade.

O evento é aberto ao público e os interessados ainda podem se inscrever através da plataforma Sympla.

Veja a programação do Fórum de Competitividade

8h30min - Recepção e credenciamento

- Recepção e credenciamento 9h - Abertura e boas-vindas: com José Luís Turmina, presidente do Conselho de Administração da Aliança Empresarial; Pedro Almeida, prefeito de Passo Fundo; Eduardo Capellari, CEO da Atitus Educação e Vice-presidente do Transforma RS; e Eduardo Fernandez, empresário e embaixador do CLP no RS.

- Abertura e boas-vindas: com José Luís Turmina, presidente do Conselho de Administração da Aliança Empresarial; Pedro Almeida, prefeito de Passo Fundo; Eduardo Capellari, CEO da Atitus Educação e Vice-presidente do Transforma RS; e Eduardo Fernandez, empresário e embaixador do CLP no RS. 9h15min - Agenda para a Competitividade e Recostrução do RS: com Márcia Capellari, do Instituto Aliança Empresarial; Angelin Adams, CEO da Saur Equipamentos; Erasmo Battistella, presidente da Be8; e Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico do RS.

- Agenda para a Competitividade e Recostrução do RS: com Márcia Capellari, do Instituto Aliança Empresarial; Angelin Adams, CEO da Saur Equipamentos; Erasmo Battistella, presidente da Be8; e Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico do RS. 10h15min - Competitividade, Desenvolvimento Social e Saneamento: com Eduardo Fernandez, empresário e embaixador do CLP no RS; Pedro Capeluppi, secretário de Reconstrução do Governo do RS; Samanta Takimi, diretora-presidente da Corsan; e Paulo Polis, prefeito de Erechim.

- Competitividade, Desenvolvimento Social e Saneamento: com Eduardo Fernandez, empresário e embaixador do CLP no RS; Pedro Capeluppi, secretário de Reconstrução do Governo do RS; Samanta Takimi, diretora-presidente da Corsan; e Paulo Polis, prefeito de Erechim. 11h15min - Estratégia de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Logística: com Naura Bordignon, prefeita de Marau; Nei Mânica, presidente da Cotrijal; Anderson Cardoso, vice-presidente do Transforma RS; e Eduardo Leite, governador do RS.