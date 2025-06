Frio intenso transforma jardim em escultura de gelo em Soledade; assista ao vídeo

O frio intenso registrado em Soledade , no norte gaúcho, foi o responsável por criar diferentes formatos de gelo na manhã desta terça-feira (24). Moradores registraram as formações ao redor de grades, plantas e arbustos em diferentes pontos da cidade (assista abaixo).

O município de quase 30 mil habitantes registrou -1,8°C no amanhecer, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A sensação térmica, no entanto, chegou a -10,4ºC nas primeiras horas desta terça-feira. Também houve registro de geada na cidade e no interior.

Formações de gelo são comuns nessas temperaturas. De acordo com a Climatempo, a sensação térmica nesta época do ano é calculada com o vento, que retira o calor do corpo e intensifica a sensação de frio. Com vento forte e temperatura já baixa, o frio foi potencializado.