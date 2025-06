Fórum de Competitividade reúne lideranças políticas e empresariais em Passo Fundo

O governador Eduardo Leite falou em painel sobre Estratégia de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Logística. Michel Sanderi / Prefeitura de Passo Fundo

O Fórum de Competitividade que acontece nesta quinta-feira (26) no Clube Comercial, em Passo Fundo, reúne lideranças políticas e empresariais a fim de aproximar a iniciativa privada do poder público.

O evento é promovido pelo movimento Transforma RS e o Centro de Liderança Pública (CLP), que colocou Passo Fundo em destaque no Ranking de Competitividade: o município ocupa a 93ª posição entre as cidades mais competitivas no Brasil.

Ao longo da manhã, as falas giraram em torno da necessidade de qualificar a infraestrutura do Rio Grande do Sul, especialmente melhorar as rodovias e reativar a malha férrea, prejudicada pelo excesso de chuva em 2024.

Outras discussões incluem atenção maior nos processos de industrialização e qualificação da mão de obra, especialmente aos profissionais que estejam aptos a assumir as oportunidades existentes.

— Há desafios de infraestrutura, logística e de envelhecimento da população. Todas são pautas que precisam ser tratadas de modo regional e unir ideias mais assertivas — disse o vice-presidente da iniciativa Transforma RS, Eduardo Capellari.

Presente no evento, o governador Eduardo Leite participa de painel sobre Estratégia de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Logística. À reportagem, ele falou de projetos para atrair investimentos e desenvolvimento à região, entre eles o leilão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo, que teve edital com alterações publicado na terça-feira (24).

— Fizemos ajustes no edital e, pelo o que sondamos no mercado, há interesse de empresas de participar desse novo leilão, após um (leilão) sem interessados. Nos próximos meses, devemos ter o resultado com a confirmação desse grande investimento — disse Leite.

Segundo o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, o poder público municipal está instalando câmeras de videomonitoramento no Aeroporto e há previsão para reformas na estrada de acesso ao terminal, entre outras ações para tornar a cidade ainda mais competitiva e atraente a novos negócios.

— Nosso ecossistema tem trabalhado pra tornar Passo Fundo mais competitiva. Empresários enxergam uma cidade com grande potencial de desenvolvimento. Nós apostamos na profissionalização e instituições de ensino, para um futuro com mais emprego e mais renda na nossa cidade — afirmou.