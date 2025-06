"Foi um susto", afirma mãe de recém-nascido salvo pela Brigada Militar após se engasgar com leite em Passo Fundo

Bebê foi salvo com a realização da manobra de Heimlich.

Foi por volta das 23h40min de segunda-feira (23) que Vitoria Miri e o marido Alisson da Silva chegaram à sede da Brigada Militar (BM) em Passo Fundo, no norte do Estado, para pedir socorro após o filho Antônio, de 15 dias de vida, ser amamentado e se engasgar com o leite.