Fim de semana será de clima ameno e pancadas de chuva em Passo Fundo e região; veja a previsão para os próximos dias 

Instabilidade retorna no domingo (8), mas sem chuva volumosa.

Clima ameno e pancadas de chuva : assim será o fim de semana a partir desta sexta-feira (6). A previsão do Climatempo Meteorologia é de alívio no frio intenso e temperaturas na faixa dos 15ºC em Passo Fundo e Região Norte .

O deslocamento de uma massa de ar frio para fora do continente facilita o cenário, tornando o clima mais ameno ao longo do fim de semana. Nesta sexta-feira não há previsão de chuva e a temperatura fica entre 11ºC e 18ºC .

No sábado (7), a formação e deslocamento de uma área de baixa pressão próximo à região deve favorecer novamente a formação de instabilidades sobre parte do Rio Grande do Sul.