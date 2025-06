"Estava forte, tinha o físico bom", afirma pai de goleiro que morreu após passar mal no alojamento do clube em Taquari

A trajetória eterna do nosso goleiro e filhão. Foi assim que Roberto Carlos da Silva iniciou o relato sobre a história do filho Kelvin Kenaldy da Silva, de 17 anos, que morreu no sábado (21) em Taquari, na Região dos Vales.

O adolescente natural de Tapera, no norte do Estado, estava no alojamento do clube em que era goleiro quando passou mal. Kelvin recebeu os primeiros socorros no local, antes de ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital, onde morreu.

De acordo com o presidente do Esporte Clube Pinheiros, Hermes Porto da Rosa, o atleta fez todos os exames exigidos pela Federação Gaúcha de Futebol. O atestado de óbito aponta parada cardiorrespiratória e evento cardíaco súbito como causas da morte. Roberto afirma que Kelvin era saudável:

— Ele não tinha nenhum problema de saúde. Estava forte, tinha o físico bom. Nós estávamos torcendo para ele crescer, pois alguns times estavam fechando as portas porque exigiam tamanho, apesar dele ter rodado em vários times no Estado como um bom goleiro. Ele estava evoluindo muito e tudo indicava que alcançaria o sonho dele — conta.

A caminhada de Kelvin no esporte teve início na escola de futsal de Tapera em 2014. O "Alemão", como era chamado pelos pais, se tornou goleiro por acaso, mesmo o pai tendo atuado na posição em jogos amadores durante alguns anos.

— Ele começou com toda a felicidade do mundo. A intenção inicial é que ele jogasse na linha. No primeiro jogo dele ficamos com frio na barriga, ansiosos, por mais que fosse um amistoso. Estávamos com a máquina registrando tudo. Durante o aquecimento o goleiro do time dele se machucou e o professor veio pedir para a gente se ele podia atuar como goleiro, e assim começou a jornada dele — relembra.

O goleiro passou por diferentes times como Arsenal, de Não-Me-Toque, Vila Nova, de Passo Fundo, Ypiranga, de Erechim, e Internacional, de Porto Alegre.

"Melhor filho do mundo"

De família humilde, Kelvin enfrentou diferentes desafios para seguir o sonho de ser goleiro. Roberto e a esposa Rosimeri batalharam por anos para manter o filho no esporte.

— Fazíamos tudo por ele. Era bem complicado para nós. Suamos muito para poder manter as oportunidades na vida dele — disse.

Além de bom aluno na escola, Kelvin também era companheiro de pescaria de Roberto. Entre os sonhos do adolescente estava abrir uma escola de futsal para poder auxiliar outros jovens a perseguirem o sonho de ser jogador.