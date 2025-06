Em Passo Fundo já choveu quase três vezes o volume esperado para junho

Fim de semana deve ser de chuva em todo norte do RS.

Até esta quinta-feira (26), já choveu 420 milímetros em Passo Fundo , o que representa 284% da média para o mês de junho . A informação é do Climatempo, que combina dados de estações meteorológicas e satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.

Outros municípios próximos da divisa do RS com Santa Catarina também podem ter até 100 milímetros de precipitação, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O cenário de instabilidade deve continuar pelo menos até o próximo domingo (29).

Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade , o diretor de gestão de desastres da Defesa Civil de Santa Catarina, coronel Cesar Nunes, fez um alerta para os acumulados do próximo fim de semana.

— Rodamos a modelagem para os dias 28 e 29 (sábado e domingo) e, para o RS, está prevista chuva entre 100 e 140 mm. Deve atingir Serra, região de Passo Fundo e uma linha de instabilidade que atuará na divisão entre RS e SC — destacou ele, que é responsável pelo monitoramento de todo o Sul do Brasil.

Previsão do tempo

Os próximos dias não terão frio tão intenso em Passo Fundo. De acordo com o Climatempo, a temperatura mínima fica na casa dos 10°C e as máximas próximas de 19°C.

A sexta-feira (27) deve ser de sol com muitas nuvens na cidade. Mas no sábado a chuva volta com raios e acumulados de pelo menos 20 mm.