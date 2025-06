Em Passo Fundo, cerca de 1,5 mil beneficiários do INSS já foram aos Correios verificar cobranças indevidas

De 30 de maio a 14 de junho, 1.488 aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) consultaram eventuais cobranças indevidas em seus benefícios na agência da Morom dos Correios , em Passo Fundo.

A informação local foi confirmada pelos Correios, que apoia a conferência após sobrecarga no sistema do INSS devido aos pedidos de verificação depois de investigação da Polícia Federal no fim de abril .

Conforme os Correios, as respostas das entidades em relação às cobranças ficam disponíveis para verificação nas agências dos Correios depois de 15 dias úteis da contestação . Dessa forma, as primeiras respostas podem ser conferidas a partir de 24 de junho .

As respostas das entidades podem ser consultadas nas agências dos Correios pelos beneficiários que fizeram a contestação pela central de atendimento 135 do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS há pelo menos 15 dias úteis.

O que levar

Além dos Correios, também é possível verificar a situação no INSS via telefone 135 e pelo aplicativo Meu INSS. Com a entrada dos Correios, as unidades da Previdência deixam de prestar esse serviço presencialmente.