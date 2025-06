Em Espumoso, 36 pessoas seguem fora de casa em função da chuva

Em Espumoso, no norte do Estado, 36 pessoas seguem fora de casa em função das chuvas que atingiram a cidade desde terça-feira (17) . Famílias estão abrigadas no ginásio do Parque de Exposições Armídio Bertani e em casa de parentes deste a quinta-feira (19).

Conforme informações repassadas pela prefeitura, os abrigados são moradores das margens do Rio Jacuí e Arroio Tigreiro. A orientação da Defesa Civil é que estes moradores permaneçam no abrigo mesmo com a estabilidade do tempo, por conta de uma previsão de chuva na bacia hidrográfica do Rio Jacuí.