Cremers abre sindicância para apurar caso de médico preso por armazenar e compartilhar pornografia infantil 

O Cremers, órgão que representa os médicos no Rio Grande do Sul, informou nesta sexta-feira (13) que vai abrir uma sindicância para apurar o caso do médico Bruno Gossler Schmidt, preso em flagrante pela Polícia Federal na quinta (12) por armazenar e compartilhar pornografia infantil.

O médico de 27 anos atuava na Residência em Pediatria da Residência Médica da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Conforme a Polícia Federal, o material foi rastreado a partir de alerta de agentes canadenses. Não há informações sobre a origem do conteúdo criminoso.

"Trata-se de denúncia de extrema gravidade, que fere os princípios éticos fundamentais que regem a atuação médica. O Conselho não foi oficialmente intimado, mas será aberta sindicância para investigar os fatos, assim como procedimento administrativo", disse a entidade médica.

Segundo o Cremers, as "sanções cabíveis" serão aplicadas de acordo com o Código de Processo Ético-Profissional, caso a denúncia seja confirmada.

— Não vejo outra opção se não a cassação do registro profissional nesse caso — disse o vice-presidente do Cremers, Eduardo Neubarth Trindade, em caso de confirmação do crime.

Schmidt foi preso em flagrante em meio a Operação Moloch, que visa repreender crimes de divulgação e armazenamento de material contendo abuso sexual infantojuvenil.

Durante a investigação, os agentes identificaram que os IPs de onde partiu o conteúdo criminoso direcionavam a Uruguaiana, onde o médico morava anteriormente. Ele se mudou a Passo Fundo para realizar a residência médica.

Em nota, o advogado que representa o médico, Gilvan Hansen Júnior, informou que o processo tramita sob sigilo de Justiça e aguarda a conclusão da investigação para eventual manifestação. Segundo ele, Schmidt passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A defesa deve ingressar com pedido de habeas corpus.

O que diz o Hospital de Clínicas e UFFS

Em nota a GZH, o Hospital de Clínicas de Passo Fundo declarou que não foi informado oficialmente sobre o caso e que tomou conhecimento através da imprensa, mas encaminha as providências necessárias.

A UFFS, por sua vez, informou que não foi procurada ou notificada pelos órgãos competentes sobre o assunto, mas que fica à disposição das autoridades para eventuais esclarecimentos. Também informou que, se confirmadas as acusações, tomará todas as medidas cabíveis. Leia a nota da instituição na íntegra: