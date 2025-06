Corpo de gaúcha que morreu em queda de balão em SC é sepultado no norte do RS

Familiares sepultaram o corpo de Juliane em cemitério da comunidade Rui Barbosa, no interior do município de Carlos Gomes.

Familiares se despediram na manhã deste domingo (22) de Juliane Jacinta Sawicki, 36 anos, que morreu após incidente com balão de ar quente em Praia Grande (SC). O corpo foi sepultado no cemitério da comunidade Rui Barbosa, no interior de Carlos Gomes, município de 1,3 mil habitantes do norte gaúcho.