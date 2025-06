Como lidar com umidade e eliminar mofo: especialista dá dicas para amenizar problemas em casa

Dias úmidos pode facilitar a proliferação de mofos, se não tratados. Juan Barbosa / Agencia RBS

Nas paredes, janelas e até no teto, a umidade tem dado a cara nos últimos dias do outono em Passo Fundo. Se não controlada, a condição facilita a reprodução de mofo que pode causar problemas respiratórios. GZH conversou com uma especialista na área para entender como prevenir ou amenizar os efeitos do clima dentro de casa.

A principal dica é manter a casa com frequente circulação de ar e fazer a limpeza correta dos ambientes, conforme aponta a doutora em microbiologia e professora do Instituto da Saúde da Universidade de Passo Fundo (UPF), Fabiana Tonial:

— A presença dos fungos nos ambientes é algo natural, há durante todas as estações. Mas o excesso de umidade favorece a proliferação deles, porque gostam de lugares úmidos. O banheiro, por exemplo, que é um ambiente aquecido e úmido, faz com que se repliquem ainda mais.

O controle do mofo está diretamente ligado ao controle da umidade. É preciso fazer com que haja circulação de vento nos ambientes, sem escancarar as janelas e portas durante os dias em há muita umidade ao ar livre. No caso dos banheiros, a dica é não deixar que o vapor quente e úmido do banho permaneça no ar.

— É preciso fazer ventilar para a umidade não ficar no ambiente, isso vale também para armários e roupeiros, sempre fazer a troca de ar para controlar a umidade e o fungo não se proliferar — resume Fabiana.

Além da forma natural, também é possível controlar a umidade com aparelhos desumidificadores ou ativar esta função no ar condicionado. Sachês com sais também podem ajudar a absorver a umidade dentro de armários.

Como fazer a limpeza correta do mofo

Controle do mofo está ligado ao controle da umidade. Diego Vara / Agencia RBS

Sem controle da umidade, o mofo aparecere e precisa ser eliminado — caso contrário, pode agravar ou desencadear problemas respiratórios, como bronquiolite, rinite e sinusite.

Para que isso aconteça, o controle químico é a única forma de eliminá-los, com uso de desinfetantes específicos para remoção de mofo — não basta apenas ser eficaz para bactérias, como a maioria dos desinfetantes. Nesses casos, os produtos têm a indicação no rótulo de que servem para esse tipo de limpeza.

Alguns componentes nesses produtos são hipoclorito de sódio e formaldeído. E lembre-se: é preciso utilizar luvas e deixar os ambientes abertos ao utilizar esses produtos, para não se intoxicar. Também é importante respeitar o tempo de ação do produto e a concentração, que devem estar indicados no rótulo.

— A limpeza precisa ser frequente porque é natural que o mofo volte pela poeira e pelo ar e se prolifere novamente nas áreas mais úmidas. Então é preciso limpar regularmente — aponta a especialista.

Prejuízos na saúde

É possível notar a umidade em vidros e janelas. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O contato excessivo em ambientes mofados também pode trazer prejuízos a saúde. Se inalados, os fungos podem se depositar nas vias aéreas e causar infecções, como a sinusite. Em casos mais graves, de pessoas debilitadas, pode até comprometer o organismo e trazer doenças pulmonares.

— O nosso corpo consegue controlar, até certo ponto, mas uma quantidade grande desses microrganismos pode causar problemas crônicos. São doenças que evoluem de forma mais lenta, mas se desenvolvem e, com uma baixa do sistema imunológico, podem acarretar problemas maiores — resume Fabiana.