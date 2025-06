Comércio aberto e mercados fechados: saiba o que abre e o que fecha neste feriado em Passo Fundo

O feriado de Corpus Christi , celebrado nesta quinta-feira (19), será de mudanças no horário de funcionamento dos serviços e estabelecimentos de Passo Fundo.

A principal alteração é no expediente dos supermercados e do comércio . Além disso, atendimentos de saúde e outros serviços gerais têm mudanças. Confira os detalhes a seguir.

Supermercados

Comércio

O comércio pode funcionar de forma facultativa . Conforme acordado no Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas) de Passo Fundo, a empresa que abrir durante esta quinta-feira terá de formalizar acordo para pagamento dos funcionários.

Celebrações religiosas

Apesar dos tapetes coloridos não serem confeccionados neste ano, haverá missas na quinta-feira. A Catedral Nossa Senhora Aparecida , no centro da cidade, realiza duas missas, às 9h e às 15h.

Também está prevista uma procissão ao redor da Praça Marechal Floriano , em um percurso com três paradas especiais, se não chover.

Já no Santuário Nossa Senhora Aparecida , onde tradicionalmente eram montados os tapetes, haverá missa às 16h .

Serviços de saúde

Seguem em horário de funcionamento normal o Hospital Beneficente Doutor César Santos , Hospital Dia da Criança , Ambulatório de Especialidades , Farmácia 24 horas e serviços de resgate e atendimento do Samu , que operam normalmente.

O Cais Luiz Fragomeni , ao lado da Brigada Militar, manterá o atendimento das 8h às 20h . As Unidades Básicas de Saúde, ESFs e demais Cais não funcionarão na quinta-feira, retomando o atendimento normal na sexta.

Shoppings

No Passo Fundo Shopping , os setores de alimentação e lazer estarão abertos das 11h às 22h. As lojas e quiosques operam das 14h às 20h. O supermercado Comercial Zaffari estará fechado.

No Bella Città Shopping, as lojas e quiosques funcionam de forma facultativa, das 14h às 20h. A praça de alimentação e as áreas de lazer estarão abertas das 11h às 22h. O supermercado Comercial Zaffari estará fechado.