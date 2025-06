Com protesto da família, júri de acusados por morte de contadora começa em Palmeira das Missões

Familiares e amigos da contadora Sandra Mara Lovis Trentin se reuniram às 8h desta quarta-feira (25) em frente ao Fórum de Palmeira das Missões, no norte do Estado, em memória à mulher morta em 2018.

Silenciosa, a manifestação carrega o peso do luto e da angústia de quatro irmãos, todos filhos de Sandra. Dentro do fórum, acontece o primeiro dia do julgamento de dois acusados de envolvimento na morte da contadora.

No banco dos réus, estão o marido de Sandra e ex-vereador de Boa Vista das Missões, Paulo Ivan Baptista Landfeldt, acusado de ser o mandante do crime, e Ismael Bonetto, que seria o executor.

— Esperamos que a história tenha um ponto final. Queremos entender o que aconteceu e nossa mobilização é um pedido de justiça — diz a filha de Sandra, Ana Paula Trentin, 19, que tinha 11 anos à época do crime.

A previsão é que o júri se estenda por dois dias. Oito testemunhas serão ouvidas, cinco de acusação e três de defesa. Em seguida, os réus também serão interrogados.

A acusação abriu mão do testemunho da delegada Cristiane Van Riel, que conduziu a investigação à época. Apesar da defesa solicitar que fosse mantida a participação, a decisão foi mantida pelo juiz Gustavo Bruschi e a delegada não participará como testemunha do caso.

Relembre o caso

Contadora trabalhava e residia em Boa Vista das Missões. Sandra Mara Lovis Trentin / Arquivo Pessoal

Segundo a denúncia do Ministério Público, o marido de Sandra planejou e ordenou a morte para encerrar o relacionamento conjugal sem a necessidade de partilha do patrimônio do casal.

Ela e Landfelt eram casados e residiam com os filhos menores de idade em Boa Vista das Missões. O réu teria contratado Ismael Bonetto e outros executores — não identificados pela investigação — para assassinar a vítima. A denúncia afirma que a mulher foi surpreendida sob ameaça de arma de fogo e levada a um local ermo do município, onde foi morta a tiros.

Depois, conforme o MP, os réus ocultaram o cadáver de Sandra. O homicídio teria ocorrido entre 30 de janeiro e 17 de fevereiro de 2018, e a ocultação do cadáver entre os dias 20 e 22 de fevereiro.

Os restos mortais da contadora só foram encontrados quase um ano depois, em janeiro de 2019, às margens da BR-158 entre Palmeira das Missões e Condor — a cerca de 40 quilômetros de onde a contadora sumiu.

Sandra Mara saiu da casa onde residia com o marido e três filhas, de 16, 11 e cinco anos na época, em Boa Vista das Missões, na manhã de 30 de janeiro de 2018. A contadora pegou a caminhonete que estava na residência do cunhado, passou no escritório de contabilidade, na mesma rua, e, por volta das 7h30min, seguiu para Palmeira das Missões.

Sandra Mara chegou a passar na Junta Comercial, no centro da cidade vizinha. Depois disso, circulou pelas ruas da área central e estacionou na Rua Rio Branco, ao lado de um CTG. A partir dali, não foi mais vista.

Contraponto

O que diz a defesa de Ismael Bonetto

Procurados pela reportagem, os advogados Volnete Gilioli e Lucas Estevão Duarte se manifestaram por meio de nota:

"Amanhã terá início o julgamento de um caso que há muitos anos clama por justiça — não apenas para a família da vítima, mas também para a sociedade e para os próprios acusados. Apesar do desejo de ouvir mais testemunhas e apresentar novas provas, a defesa reitera sua confiança na seriedade e na competência do Conselho de Sentença. Ismael acredita que os jurados serão capazes de analisar os fatos com imparcialidade e responsabilidade, chegando a um veredito justo."

O que diz a defesa de Paulo Ivan Baptista Landfeldt

Também a pedido da reportagem, o advogado Alexandre Hennig enviou o seguinte posicionamento: