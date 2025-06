Com chuva intensa, buracos se abrem na BR-386, causando danos e transtornos a motoristas

A chuva intensa que causa enchente e estragos pelo RS também afetou as rodovias. Na BR-386 , entre Tio Hugo e Soledade , tem sido comum encontrar carros estacionados às margens da estrada com pneus furados . Buracos e deformações causados pela chuva aumentaram a demanda de borracheiros.

Na última semana, entre os dias 17 e 24, foram quase 290 milímetros de chuva na região , segundo a Climatempo. Até motoristas acostumados com o trecho acabaram vítimas das "panelas" .

A fatiadora de frios Ivone Rambo, que regularmente viaja de Santa Catarina até a região metropolitana de Porto Alegre, foi uma das vítimas. Próximo do trevo de acesso a Mormaço, em poucos metros, passou em dois buracos. O resultado: dois pneus furados .

Tem sido comum encontrar carros parados às margens da rodovia, com pneus furados.

— Estou com o carro na mecânica. Foi grave, afetou a suspensão também, além da roda e pneu — conta.

Na borracharia do Claudio Batista o trabalho aumentou .

— Aumentou bastante o serviço. Os carros que cortam pneu vêm aqui e eu arrumo. Até quando estou deitado eles me ligam, daí eu venho socorrer. Às vezes meia-noite, duas horas da manhã —relata.

A situação foi confirmada pela CCR ViaSul, que é a administradora da BR-386. Segundo a empresa, assim que possível, equipes farão obras na pista para corrigir as "irregularidades no pavimento" (confira a nota na íntegra abaixo).

A quantidade de buracos não é exclusividade da BR-386. Em outros pontos do Estado também há registros de crateras e deformações por conta da chuva. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), informou que investirá R$ 30 milhões para serviços emergenciais na malha estadual.

Por nota, o órgão afirmou que as ações incluem limpeza após quedas de barreiras, contenção de taludes em áreas com erosão ou deslizamentos, recomposição de pavimentos, recuperação de cabeceiras de pontes e conserto de bueiros danificados.

Como a chuva impacta as condições das rodovias?

Água impacta diferentes camadas do asfalto.

O engenheiro civil e professor da Universidade de Passo Fundo (UPF), Francisco Dalla Rosa, explica que a água impacta todas as camadas do asfalto . Aquelas que ficam na parte mais profunda sofrem maior impacto.

A qualidade do asfalto também pode refletir nos danos que a chuva causa. Nestes casos a água pode gerar fissuras e fendas , e, por consequência, os buracos .

O que diz a CCR ViaSul

"A CCR ViaSul informa que, devido ao excesso de chuvas nos últimos dias, foram identificadas irregularidades no pavimento na BR-386, em locais pontuais. Tão logo ocorra uma janela climática que não prejudique o tráfego em período de operação de feriado, as equipes atuarão prontamente na solução das irregularidades no pavimento".