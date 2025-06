Cobertor e piso aquecido: veja curiosidades sobre o cuidado do Primaves com animais silvestres resgatados

No distrito de Bela Vista, em Passo Fundo, animais resgatados ou apreendidos encontram um lar seguro e com todos os cuidados necessários. As espécies que vêm para o Centro de Acolhimento de Primatas e Aves (Primaves) foram vítimas de acidente, maus-tratos, tráfico ou caça ilegal, e não têm condições de voltar para a natureza.



São 470 animais de 105 espécies, como macacos, aves e répteis, que recebem cuidados especiais, inclusive nos dias mais frios. No serpentário, por exemplo, a píton de cerca de 4 metros fica em ambiente climatizado com o piso aquecido.

Já o macaco, batizado de Cauê pelos cuidadores, não abre mão do cobertor para encarar o inverno gaúcho (veja abaixo). O bugio preto se recupera de um problema de saúde, com todo suporte de veterinários e ar-condicionado controlado.

— Todos os nossos animais são encaminhados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente ou Ibama, quando não têm condição de serem devolvidos à natureza por fatores que impossibilitariam uma vida digna. Temos uma equipe técnica, biólogos, dois veterinários responsáveis por toda a questão de alimentação, saúde e bem-estar — conta o coordenador do Primaves, biólogo Luizandro Ferrari.

Esse é o caso de Cuca, uma jacaré-do-papo-amarelo que foi alvo de caçadores e ficou cega. Com título de primeiro jacaré abrigado pelo centro, ela tem uma área específica construída com o apoio de empresas e que imita seu habitat natural.

Novos moradores

Uma das novidades no Primaves é um casal de harpias, espécie em extinção e que chegou ao local no fim de maio. As aves chamam a atenção pelo tamanho: suas asas abertas podem chegar a 2 metros de comprimento de uma ponta a outra.

— É a maior espécie de rapina do Brasil, uma das maiores espécies de águias do mundo, e extremamente ameaçada. São animais predadores de topo de cadeia e estão desaparecendo, principalmente pela perda do seu habitat — explica Ferrari.

Além das harpias, o centro tem outros dois novos moradores. O tamanduá-bandeira veio através de uma parceria com o Zoológico de Pomerode (SC), assim como uma jaguatirica. A espécie de pequeno porte é o primeiro felino do Primaves.

O centro foi criado em 2004 com o objetivo inicial de acolher primatas e aves. Com o tempo, passou a receber outros animais e, em 2022, abriu para visitação.

O local pode ser visitado diariamente, sempre das 14h às 18h. O ingresso custa R$ 15 para crianças e R$ 20 para adultos.

— O Primaves agora está pensando muito na importância da conservação desses animais em vida livre, para isso a gente trabalha educação ambiental com o público, com as escolas. Também estamos começando os trabalhos e participando de projetos de conservação de algumas espécies nacionalmente — destaca o coordenador do Primaves.