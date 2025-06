Cidades do norte gaúcho registram alagamentos e transtornos após chuva

Em Espumoso, ruas ficaram alagadas com o excesso de chuva. Prefeitura de Espumoso / Divulgação

A chuva que atingiu o norte gaúcho nesta terça-feira (17) causou alagamentos e transtornos em ao menos três cidades da região: Ibirapuitã, Espumoso e Passo Fundo.

Em Passo Fundo, foram registrados vários pontos com alagamentos parciais, a maioria envolvendo bocas de lobo entupidas com sacolas plásticas, disse a Defesa Civil municipal. A situação está controlada e não causam grande preocupação, informou o órgão.

Em Espumoso, houve pontos de alagamentos em ruas dos bairros Tarumã, Martini e Santa Júlia na manhã desta terça-feira (17). Conforme a prefeitura, servidores da Secretaria de Obras retiraram galhos e folhas dos bueiros. A água não chegou a invadir nenhuma residência.

A Escola Municipal Gema Laner Ghislene teve problemas com goteiras e solicitou que estudantes com responsáveis disponíveis não fossem para a escola. Uma equipe auxilia na limpeza do local.

A preocupação neste momento é com o nível do Rio Jacuí e do Arroio Tigreiro, que podem subir nas próximas horas devido ao volume de chuva. Segundo a prefeitura, Espumoso registrou 100 milímetros de chuva nas últimas 24h. A média prevista para todo o mês de junho é de 150mm.

Até o meio-dia, vários pontos da cidade já estavam normalizados, mas as equipes seguem monitorando a situação pois a chuva persiste. Por isso, o poder público vai disponibilizar o ginásio no Parque de Exposições como abrigo caso os moradores precisem sair de casa. Até o momento, não há desalojados ou desabrigados.

Em Ibirapuitã, o alto volume de chuva na manhã desta terça deixou diversos pontos alagados e comunidades do interior sem acesso. Conforme a prefeitura, choveu cerca de 130 milímetros nas últimas 24 horas. A média prevista para todo o mês de junho é de 152mm.

Equipes do município fazem a limpeza dos locais e utilizam máquinas para liberar as estradas no interior. Por conta dos bloqueios, o transporte escolar foi cancelado. Entre as localidades mais afetadas estão Passo das Cuias, Passo da Laje, São João, Bom Sossego e Linha Machado, além dos bairros Jardim e Horizonte.

Ao menos uma família precisou sair de casa e está na residência de parentes. Segundo a prefeitura, eles moram próximo de um córrego, o que seria uma área de risco. Em nota, a prefeitura solicitou que os moradores evitem deslocamentos desnecessários durante a chuva.

Onde buscar ajuda

Alertas da Defesa Civil

Envie o CEP da área por SMS para 40199

Espumoso

A orientação para quem precisa de auxílio ou serviços emergenciais é entrar em contato com o plantão de atendimento pelos telefones:

(54) 99996-9829

(54) 99191-2732

Ibirapuitã

Caso os moradores precisem de auxílio, a orientação é ligar para a Defesa Civil Municipal pelos números: