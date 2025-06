Chuva intensa segue nos próximos dias no norte do RS; veja a previsão

Depois do frio intenso no começo deste mês, o norte gaúcho terá dias de temperaturas amenas, grande volume de chuva e risco de tempestades . O prognóstico inicial mostra que a instabilidade que começou nesta terça-feira (17) seguirá até a próxima segunda (23) .

O norte do RS está na área em alerta de perigo , aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até o feriado de Corpus Christi , na quinta-feira (19), a região pode ter volume acumulado de chuva chegando a 100 milímetros , com ventos intensos entre 60 km/h e 100 km/h , assim como queda de granizo em algumas cidades.

A instabilidade , com céu nublado e pancadas, seguirá sobre a cidade durante todo o feriadão prolongado. O próximo dia seco e ensolarado deve ser a terça-feira (24), que tem previsão de nevoeiro ao amanhecer, céu limpo e mínima de 7 °C de acordo com a Climatempo.

A chuva já causou alagamentos e transtornos em ao menos duas cidades da região. Em Espumoso , ruas ficaram intransitáveis por causa do excesso de água, enquanto Ibirapuitã teve o transporte escolar suspenso pela impossibilidade de transitar nas estradas do interior.

Baixa pressão atmosférica

Conforme análise da Climatempo, a instabilidade sobre o Rio Grande do Sul é provocada por uma área de baixa pressão atmosférica no continente, associada a um "cavado meteorológico" em deslocamento por níveis médios da atmosfera. O fenômeno é uma corrente de vento que ajuda a formar as nuvens de tempestade.