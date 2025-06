Barragem da Fazenda recupera nível de água e transposição do Rio Jacuí é suspensa

O nível da Barragem da Fazenda, que abastece cerca de 40% de Passo Fundo, no norte do Estado, subiu significativamente depois da chuva dos últimos dias. No início do mês, o reservatório estava quatro metros abaixo do normal e eram estimados 800mm de chuva para que voltasse à operação plena.

A precipitação permitiu que o volume ficasse em 1,8 metro abaixo do nível — um índice ainda aquém do normal, mas com recuperação importante, como afirmou o gestor de Relações Institucionais da Corsan, Aldomir Santi:

— As primeiras chuvas serviram para encharcar o solo e essa última foi de bom proveito, porque escorreu para a barragem. A recuperação foi bem expressiva.

A média de chuva esperada para o mês de junho é de 153 milímetros, segundo o Climatempo. Até essa quinta-feira (26), choveu 420mm, o que equivale a 284% acima do esperado. O cenário é bem diferente dos últimos 10 meses, quando apenas dezembro teve precipitação acima da média.

Com o aumento do volume de água no reservatório, a transposição do Rio Jacuí, que acontece desde março, foi suspensa.

— Os equipamentos ainda não foram retirados, apenas desligamos por uns dias para ver como o tempo irá se comportar. Como é para voltar a chover a partir desta quinta-feira, vamos voltar a avaliar a situação — afirmou Santi.

A previsão para o norte gaúcho é de 100mm a 140mm de chuva no fim de semana, segundo o Climatempo. Dessa forma a expectativa é que a Barragem da Fazenda siga estável.