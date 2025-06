Agricultores bloqueiam BR-386 durante protesto em Frederico Westphalen  

Em Frederico Westphalen, agricultores bloqueiam a BR-386 em protesto pela renegociação de dívidas ao governo federal. A mobilização acontece no km 31, no trevo de acesso ao Parque de Exposições. No momento, o trânsito é liberado a cada 30 minutos.

O protesto reúne produtores de cidades da região, como Tenente Portela, Palmitinho, Caiçara e Seberi. A ideia é que os manifestantes permaneçam no local até uma resposta do governo federal.

Leia Mais Produtores rurais fazem tratoraço em Passo Fundo; mobilização segue pela Avenida Brasil

A reivindicação é a mesma de outros movimentos no RS: pedem pela securitização, que transformaria as dívidas em títulos com prazos mais longos para pagamento após dívidas agravadas pelos impactos climáticos das últimas safras.

No fim de maio, o Conselho Monetário Nacional aprovou a prorrogação dos vencimentos das parcelas de financiamentos para custeio e investimentos de produtores do Rio Grande do Sul no âmbito do Plano Safra, aprovada pelo governo federal após meses de negociação.

Com a medida, o prazo para pagamento das operações de custeio prorrogadas poderá ocorrer em até três anos, e as parcelas de investimento com vencimento em 2025 poderão ser prorrogadas para até um ano após o vencimento contratual.