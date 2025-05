Voltada à arquitetura e construção civil, feira Inspira Espaço Design terá oito dias de programação em Passo Fundo

— Esperamos que as pessoas venham, circulem pela feira e se conectem com o que está sendo oferecido aqui. Isso pode ou não gerar negócios. Queremos que os visitantes ouçam algo e que levem para as suas vidas, que seja construtivo de alguma forma, seja para o lojista que está expondo, para o lojista que não está expondo, mas vem visitar, e para nós, consumidores — afirma o presidente da entidade, Evandro Silva.