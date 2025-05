Transtornos em Ijuí: cidade teve o maior volume de chuva do RS nas últimas 24h 

A chuva que atingiu o Rio Grande do Sul nas últimas horas provocou transtornos no noroeste do Estado. Em Ijuí choveu cerca de 140 milímetros nas últimas 24h, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). A Defesa Civil, no entanto, estima que o acumulado desde segunda-feira à tarde já chega a 220 milímetros.