Sananduvense reúne três gerações para celebrar aniversário de 100 anos em Passo Fundo

Um século pode parecer muito tempo, mas para dona Iolanda, cada ano foi vivido com amor e fé. Iolanda Bach de Almeida nasceu em 1925 e completa 100 anos na quarta-feira (7). O marco, foi motivo de comemoração para os dez filhos, 25 netos e 30 bisnetos no sábado (3) em Passo Fundo, no norte do Estado, onde vive há pelos menos 50 anos com a família.

Natural de Sananduva, o avô da aniversariante, Florentino Bacchi, foi um dos fundadores do município. Iolanda se casou com Ney Dutra de Almeida e chegou a morar em Lagoa Vermelha, onde trabalhou como professora. O marido faleceu aos 92 anos, em 2013. Atualmente, a centenária mora sozinha no bairro Annes e conta com o apoio de duas cuidadoras, além dos filhos.

— Ela nunca quis sair da casa dela. A gente se reveza. Cada final de semana é uma família que almoça com ela, traz para casa ou vai até a casa dela para fazer comida — conta uma das netas, Graziele Koch Lemos.

O encontro para comemorar os 100 anos de Iolanda mobilizou familiares de diferentes cidades da região e até de outros Estados. Também contou com presenças internacionais, de netos que moram em países como Peru e Estados Unidos.

São dez décadas de muito história. Graziele conta que Iolanda sempre foi uma mulher batalhadora e guerreira, e que fez o parto dos próprios filhos.

— Ela mesma cortava o cordão umbilical. Todos os filhos dela estão vivos. O mais novo tem 58 anos. Ela tem filho de 80 anos vivo. A genética da família é muito boa — disse.

A comemoração, que iniciou pela manhã, contou com almoço e seguiu durante a tarde, onde toda a família aproveitou para registrar o momento.

— Ela ficou o tempo inteiro ali, na pose, sentadinha. Ela que escolheu o próprio vestido. Ela estava bem feliz. Não sei o que se passa na cabeça de ver tanta gente e que é da família. Falei para ela: "Vó, a senhora está fazendo 100 anos" e ela me disse "Mas será que é tudo isso?" — conta a neta.

Segredo da longevidade

Iolanda comemorou 100 anos ao lado de dez filhos, 25 netos e 30 bisnetos. Ruth Renata Ferreira / Divulgação

Para a neta, o segredo por trás da longevidade da avó vai muito além de hábitos saudáveis ou cuidados médicos. Segundo Graziele, a fé inabalável e a constante presença da família ao longo dos anos foram fundamentais para que dona Iolanda chegasse aos 100 anos com lucidez, alegria e gratidão.

— Ela reza o terço todos os dias. Sempre foi uma pessoa muito otimista. Eu acho que a família unida também ajuda muito. De tarde sempre tem a roda do chimarrão, da pipoca e do bolinho. Ela sempre pede para as cuidadoras fazerem isso. Tem que ter. Ela gosta bastante de pegar os bisnetos no colo também. Tudo isso motivou ela a viver bem — disse.

O gosto pela roda de chimarrão com pipoca e bolo também foi descrito em uma poesia escrita pelos familiares e lida pela bisneta Lavínia Koch Lemos, de 10 anos, durante a confraternização:

"Ama flores, ama versos, ama o barulho da família reunida, o chimarrão quente na roda, a pipoca estourando na panela, o cheiro doce do bolo no forno", diz um dos trechos.

Iolanda e os dez filhos. Ruth Renata Ferreira / Divulgação

— Ela tem uma preocupação constante com os filhos. Quer saber sempre o que estamos fazendo e quer companhia, quer que a gente vá visitar ela — conta uma das filhas, Roselaine de Almeida Souza.

O crochê também sempre foi um grande companheiro de dona Iolanda, que tinha o costume de fazer lembrancinhas para todos os netos antes mesmo de nascerem.