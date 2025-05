RBS TV Passo Fundo completa 45 anos integrada com o dia a dia da região

O apresentador Mateus Rodighero é o editor-chefe e apresentador do Jornal do Almoço local.

A RBS TV Passo Fundo completa 45 anos nesta quarta-feira (28) com uma campanha dedicada especialmente aos telespectadores da região. Ao longo da programação, a emissora apresenta o conteúdo especial, além de uma menção no bloco local do Jornal do Almoço.