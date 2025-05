Projetos de cooperativas do norte e noroeste do RS são contempladas com recursos do Sescoop; saiba quais

Um dos projetos contemplados é o Viveiro da Cidadania, da Cotrijal, realizado com a Apae de Passo Fundo. Cotrijal / Divulgação

Em 2025, 17 iniciativas de cooperativas gaúchas serão contempladas com R$ 3 milhões. São projetos nas áreas de educação, saúde, cultura, integração social, geração de renda e meio ambiente (veja a lista abaixo). Dez estão nas regiões Norte e Noroeste do RS.

O recurso é distribuído anualmente para valorizar o impacto positivo das cooperativas nas comunidades gaúchas. Neste ano, mais de 20 mil pessoas serão beneficiadas.

— O cooperativismo tem o compromisso de desenvolver as comunidades onde atua, de forma justa e sustentável. Esse é um dos diferenciais desse modelo de negócio — destacou a coordenadora de Desenvolvimento Cooperativista do Sistema Ocergs, Rafaela Comerlato.

Os recursos são do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul (Sescoop/RS). Esse é o terceiro ano consecutivo com destinação de recursos a projetos de responsabilidade socioambiental e cooperativismo.

Foram 49 projetos inscritos. A avaliação e seleção foi conduzida por um comitê técnico, composto por representantes de diversas organizações, como a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

Confira os projetos contemplados em 2025

Projeto Batalhão do Bem (Unicred Ponto Capital)

Projeto Impulso: A Sustentabilidade no Cooperativismo (Cotrijuc)

Cotriel Educando para o Campo (Cotriel)

Congrega Coop: Preservando Gerações (Cotrirosa)

Inclusão Transformadora para o TEA (Unimed VTRP)

Cenários Sustentáveis: Arte E Educação para um Futuro Consciente (Certel Energia)

RecicladaMente: Educação Ambiental, Inclusão Cultural e Pet Terapia na Inclusão Social (Cootravipa)

Multiplicadores Lixo Zero: Desenvolvendo Inteligência Ambiental e Social Através do Cooperativismo (Cooperconcórdia)

Viveiro a Cidadania (Cotrijal)

Semeando e Futuro: Construindo Comunidades Sustentáveis (Sicredi Uniestados)

Fontes de Vida: Adote uma Nascente (Coopatrigo)

Elas Empreendem: Transformando Ideias em Negócios (Sicredi Região da Produção RS/SC/MG)

Potencializa Elas Empreendedoras (Central Cresol Sicooper)

Projeto de Educação Cooperativista: Coprel na Escola (Coprel)

Pense Jovem (Sicredi Caminho das Águas)

Projeto EcoLíderes (Sicredi União RS/ES)

Programa Cultivando Legados Coasa (Coasa)

Leia Mais Cooperativa do noroeste gaúcho cria ferramenta de IA para ler contas de luz e reduz fila de atendimento

Região Norte

Programa Cultivando Legados (Coasa)

Desenvolvido para empoderar adolescentes das escolas com conhecimento e ferramentas para a sustentabilidade na agricultura, o projeto inclui a formação de jovens com aulas e assistência técnica, workshops e eventos comunitários, focando em práticas agrícolas responsáveis e inovadoras como a Operação 365 e o uso do Smartcoop. Atende Água Santa, Santa Cecília do Sul e Vila Lângaro.

Projeto de Educação Cooperativista (Coprel)

Criada em 2004, a peça teatral orienta sobre o consumo consciente da energia elétrica e a preservação ambiental. Além disso, cada professor ganha três unidades do Controlador de Banho, uma ampulheta que marca cinco minutos, incentivando a economia de água e energia. O projeto acontece em Passo Fundo, Charrua, Jari, Cruz Alta, Santa Cecília do Sul, Ibirubá, Jóia, Camargo, Jacuizinho, Ibirapuitã, Ciríaco e Tupanciretã.

Viveiro da Cidadania (Cotrijal)

Nesse projeto iniciado em 2020, a Cotrijal contrata alunos da Apae Passo Fundo com diferentes níveis de comprometimento intelectual, físico e mental, em regime CLT. O desenvolvimento profissional e social dos participantes é incentivado por meio de aulas de cooperativismo, meio ambiente e segurança, entre outros. Além das aulas, os colaboradores cultivam mudas nativas para recuperação de áreas degradadas.

Semeando o Futuro: Construindo Comunidades Sustentáveis (Sicredi Uniestados)

O projeto surgiu da necessidade de passar conhecimentos sobre gestão pessoal e rural aos estudantes do 3º ano do ensino técnico do Colégio Agrícola Estadual Ângelo Emílio Grando, de Erechim. O objetivo é realizar uma formação focada em temas essenciais para o desenvolvimento das atividades em propriedades rurais e no mercado de trabalho. O projeto é desenvolvido em Erechim e região.

Cotriel Educando para o Campo (Cotriel)

Projeto desenvolve oficinas de reaproveitamento de materiais para minimizar o impacto ambiental, uso consciente da água, conservação ambiental e gestão de resíduos. O objetivo é fortalecer a sustentabilidade rural e a permanência dos jovens no campo. Acontece em Espumoso, Alto Alegre, Jacuzinho, Campos Borges, Salto do Jacuí e Tunas.

Elas Empreendem: transformando ideias em negócios (Sicredi Região da Produção RS/SC/MG)

Iniciativa inclui encontros presenciais sobre autoconhecimento, propósito, finanças pessoais, gestão financeira, modelos de negócios, análise de mercado, criatividade, inovação, sustentabilidade, comunicação e marketing digital. O objetivo é estimular o empreendedorismo feminino nos municípios de Ronda Alta e Sarandi.

Leia Mais Meteoro cruza o céu de Passo Fundo a mais de 129 mil quilômetros por hora; assista ao vídeo

Região Noroeste

Projeto EcoLíderes (Sicredi União RS/ES)

Trilha de aprendizagem vai desde a gestão da cooperativa recicladora até a conscientização sobre consumo consciente e descarte correto. Trabalha com jovens líderes das escolas de Santa Rosa, o projeto inclui treinamento gamificado e visa proporcionar uma visão completa do processo de reciclagem, destacando a importância do protagonismo dos jovens, que já são influentes em suas comunidades e atuarão como propagadores na região.

Multiplicadores Lixo Zero: desenvolvendo inteligência ambiental e social através do cooperativismo (Cooperconcórdia)

Objetivo é desenvolver a mentalidade sustentável e social através de palestras que analisam o uso de resíduos, economia circular, mudanças climáticas e práticas sustentáveis. Serão atendidas escolas, colaboradores e associados de cinco cooperativas em oito cidades do RS: Santa Rosa, Santo Ângelo, Caibaté, Mato Queimado, Nova Palma, Dona Franscisca, Faxinal do Soturno e Frederico Westphalen.

Congrega Coop: Preservando gerações (Cotrirosa)

Projeto inclui atividades de preparação e evento final, onde cerca de 1 mil pessoas acompanharão palestras sobre cooperativismo, mudanças climáticas e produtividade agrícola, além de um hackathon para soluções climáticas e a criação de uma agenda ESG. O evento é realizado na Região Noroeste do Estado.

Fontes de Vida: Adote uma Nascente (Coopatrigo)