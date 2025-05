Prefeitura de Passo Fundo faz mutirão de limpeza na Avenida Brasil neste domingo

O domingo (25) será marcado por um mutirão de limpeza da prefeitura de Passo Fundo . Os serviços, focados em ações de zeladoria e embelezamento da cidade, acontecerão das 7h às 13h na Avenida Brasil , no trecho entre as ruas Benjamin Constant e Livramento .

A ação integra a campanha institucional "Eu Amo Passo Fundo - Eu Cuido", lançada no início da semana, que promove ações de limpeza, manutenção de espaços públicos e conscientização sobre o cuidado coletivo com a cidade. A ideia é que, além do poder público, o setor privado e a população também se envolvam.