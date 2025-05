Prefeitos do norte gaúcho participam de encontro do TCE-RS em Passo Fundo

Ação reúne mais de 1 mil pessoas dos 64 municípios da Região Norte na UPF. Eduarda Costa / Agencia RBS

Passo Fundo sedia na manhã desta quinta-feira (29) o 15º Encontro Regional de Controle e Orientação (Erco), evento organizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS). Mais de 1 mil pessoas dos 64 municípios do norte gaúcho estão presentes em programação que acontece na Universidade de Passo Fundo (UPF).

A programação envolve 18 oficinas temáticas voltadas a estratégias de administração pública. O foco é esclarecer as competências do TCE-RS, além de orientar para práticas de boa governança e transparência na gestão pública.

— Cada município trouxe sua equipe de trabalho na área técnica para receber todos os tipos de orientação e tirar as dúvidas. Além do evento, temos uma equipe de consultoria pública permanente, à disposição para dúvidas e consultoria para assinar contratos, por exemplo. O maior beneficiado disso é a boa aplicação do recurso público — explica o presidente do TCE, conselheiro Marcos Peixoto.

Representando Passo Fundo estão presentes o prefeito Pedro Almeida e vice Volnei Ceolin, além de representantes da procuradoria-geral e equipe da coordenadoria de licitações e contratos.

— Participam também as áreas técnicas, para que a gente possa aproximar os nossos servidores dos servidores do TCE e agilizar processos — disse o prefeito Pedro Almeida.

Compromisso com a Primeira Infância

Ao longo da manhã, os prefeitos da região assinaram um Termo de Compromisso pela Primeira Infância. O acordo reforça a realização de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral de crianças de zero a 6 anos.

Cada município recebeu um levantamento com indicadores sobre a primeira infância, sobre as áreas de saúde, nutrição adequada, parentalidade, segurança e educação. Os prefeitos também participaram de uma palestra voltada sobre o tema, no auditório do prédio de Direito.

Números em Passo Fundo

Dados que chamam a atenção estão nas áreas da educação, saúde e social. O levantamento aponta quantas crianças estão em situação de pobreza, por meio dos inscritos no Cadastro Único. Em Passo Fundo, das 17,7 mil crianças com até seis anos, 8,8 mil estão inscritas no programa e 6,8 mil são beneficiárias do Bolsa Família.

Outro alerta está na educação: 36,4% das crianças passo-fundenses de até três anos estão matriculadas em creches. O número acompanha a média nacional, de 37,7%, mas está abaixo da meta nacional do Plano Nacional de Educação (PNE) que era atingir pelo menos 50% de matrículas até o ano passado.

Já o atendimento na pré-escola, considerando a população de 4 a 5 anos, a taxa era de 88,6%, enquanto no país ficou em 89%.

Diminuição dos nascimentos e das mães adolescentes

O número de nascidos vivos vem diminuindo desde 2018, quando foram registrados 2.887 nascimentos. Em 2022 foram 2.662, com um ligeiro aumento em 2023 para 2.674.

Outro dado que diminui é o percentual de mães adolescentes em Passo Fundo. A queda é registrada desde 2017, quando 17% dos partos eram de meninas menores de 19 anos. Em 2022 foram 8,5%, com ligeiro aumento em 2023, de 9,5%.

O levantamento também analisa índices de mortalidade infantil. Mesmo se mantendo com pouca oscilação ao longo dos anos (a taxa é de 9 para cada mil crianças nascidas vivas), o levantando aponta que ao menos 64% dos casos de 2023 poderiam ter sido evitadas com ações mais eficientes de assistência a gestantes e bebês.