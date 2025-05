Pedro Ortaça deixa a UTI pela segunda vez em dez dias durante tratamento de pneumonia

O último Tronco Missioneiro, Pedro Ortaça , 82 anos, deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI), no noroeste do Estado, na tarde desta quinta-feira (22).

O artista foi internado no dia 12 de maio para tratar um quadro de pneumonia. De acordo com o filho do músico, Gabriel Ortaça, o tratamento do pai segue no quarto.