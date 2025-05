Passo Fundo tem mutirão da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista; audiências vão até sexta

Com 7 mil processos trabalhistas em andamento, Passo Fundo é uma das cidades participantes da 9ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista , movimento da Justiça do Trabalho para que trabalhadores e empregadores busquem a solução de seus processos de forma rápida e amigável.

Participam do mutirão os processos que agendaram previamente para o período. No entanto, a audiência de conciliação pode ocorrer em qualquer fase da ação judicial . Aqueles que não puderam participar durante a Semana poderão marcar para data próxima.

Segundo a juíza e coordenadora do Cejusc no Foro Trabalhista de Passo Fundo, Cristiane Bueno Marinho, há vantagens para quem escolhe a conciliação no processo judicial:

— As partes podem decidir ou entender aquilo que for melhor para si e o tempo do processo judicial encurta muito. Além disso, há menos desgastes materiais e emocionais. Com concessões, as partes podem chegar a um denominador comum e acordos que sejam bons para ambas.