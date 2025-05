Passo Fundo sedia encontro regional do TCE-RS com foco na boa gestão pública

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) realiza nesta quinta-feira (29) a 15ª edição do Encontro Regional de Controle e Orientação (Erco) em Passo Fundo . O evento acontece das 9h às 17h30min, no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo (UPF).

Pela manhã, será realizada a assinatura do Termo de Compromisso pela Primeira Infância. O presidente do Tribunal, conselheiro Marco Peixoto, firmará o acordo com os prefeitos da região, reforçando o compromisso com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral de crianças de zero a 6 anos. Na ocasião, cada município receberá um levantamento com indicadores sobre a primeira infância.