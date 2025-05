Movimentos sociais se reúnem para reivindicar melhores condições de trabalho em Passo Fundo

Neste Dia do Trabalhador, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), sindicatos filiados e movimentos sociais promoveram o 1º de Maio Unificado. Em Passo Fundo, o encontro nacional aconteceu no Parque da Gare na tarde desta quinta-feira (1º).

Com o objetivo de reivindicar por melhores condições de vida e de trabalho, o grupo reforça demandas urgentes como isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, fim da escala 6x1, combate ao feminicídio e violência contra a mulher, além do fim da pejotização e taxação dos ricos para reduzir desigualdades.

Para a diretora da CUT regional, Terezinha Perissinotto, o movimento é uma forma de trazer a tona tópicos que precisam ser discutidos e explicados com clareza.

— Há uma preocupação enorme com essa decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) da pejotização, porque eles estão considerando que quem trabalha em empresas sem vínculo está legal. Precisamos despertar as pessoas para essas questões, porque parecem estar amortecidas — disse.

Presente no evento, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Gilberto Godoy Boeira, acredita que o empregador e o empregado devem andar lado a lado, porém cada um com um sindicato representativo diferente.

— É importante que o trabalhador que está lá na fábrica participe do sindicato e tenha retorno para pegar as informações pertinentes. O sindicato é uma ferramenta de luta. Aquele grupo de trabalhadores que não tem um sindicato que os representa vai ficar à mercê — disse.

Grupo reivindica por melhores condições de vida e de trabalho. Tatiana Tramontina / Agencia RBS