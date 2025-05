Morre aos 81 anos Celso Valduga, ex-prefeito de Palmeira das Missões

Valduga foi chefe do Executivo municipal em dois mandatos e um dos principais apoiadores do Carijo da Canção Gaúcha.

Filiado ao PDT, Valduga foi o chefe do Executivo municipal em duas ocasiões : de 1989 a 1992 e de 2005 a 2008. Também atuou como secretário municipal de cultura e turismo em diferentes mandatos.

Seu trabalho sempre esteve muito próximo do Carijo da Canção Gaúcha , um dos mais tradicionais eventos de fomento à cultura e música gaúcha. Ao longo da vida, presidiu o Carijo três vezes e foi o presidente de honra da edição concluída na segunda-feira (26) .

Em discurso durante a fase local do Carijo, no dia 22 de maio, agradeceu o reconhecimento como patrono do evento: