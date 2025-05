Moradores protestam e pedem justiça após 15 casos de cães envenenados em Palmeira das Missões

Dezenas de pessoas participaram do ato em repúdio aos maus tratos em 1º de maio, em Palmeira das Missões. Eduardo Krais / Agencia RBS

Uma manifestação mobilizou cerca de 200 moradores de Palmeira das Missões, no norte do Estado, na tarde de quinta-feira (1º). O protesto percorreu a Avenida Independência e terminou na praça da prefeitura, com pedidos de justiça contra os responsáveis pelo envenenamento de pelo menos 15 cães na cidade durante o mês passado, período marcado pelo Abril Laranja, campanha de conscientização contra maus-tratos a animais. A maioria dos cachorros foi encontrada morta perto do cemitério da cidade.

Um dos casos que gerou indignação foi o da cadela comunitária Amarela, que vivia em frente à casa da nutricionista Bruna Ungaratti. Segundo ela, o animal chegou a ser levado para atendimento emergencial, mas não resistiu.

— Ela começou a passar mal, tentei salvá-la, mas constataram que havia sido envenenada. Estamos sentindo muita falta dela. Queremos justiça — disse Bruna.

A ação foi organizada pelo grupo Amor Animal, que cobrou respostas do poder público. A protetora Geovana Dizengrini, uma das idealizadoras do protesto, reforçou o pedido de apoio da população.

— Queremos que, se alguém viu algo ou souber de alguma informação, que denuncie. Não podemos deixar isso impune — destacou.

Polícia Civil investiga os casos

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar as mortes. De acordo com a delegada regional Aline Déqui Palma, diversos materiais foram encaminhados para análise no Instituto-Geral de Perícias (IGP) e diligências estão em andamento para identificar os responsáveis.

Durante a semana, policiais da DP de Palmeira das Missões visitaram estabelecimentos comerciais, onde orientaram sobre a importância do cuidado aos animais e as consequências do crime de maus tratos. No caso de cães e gatos, a lei nº 14.064/2020 prevê dois a cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda.

Em nota, a prefeitura de Palmeira das Missões manifestou repúdio aos casos, se solidarizou com os tutores e disse que está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações. Leia a seguir:

"A Prefeitura de Palmeira das Missões manifesta seu profundo repúdio aos casos de envenenamento de animais registrados no município. A Administração Municipal se solidariza com os tutores e com toda a comunidade que se sensibilizou com os fatos, e reforça que está à disposição para colaborar com as autoridades competentes na elucidação do caso.

As imagens das câmeras de segurança já estão sendo disponibilizadas, como forma de contribuir com as investigações e identificar os responsáveis por este ato cruel.

A Administração Municipal tem implementado, nos últimos anos, ações de controle populacional de animais, por meio de campanhas de castração gratuitas. Somente em 2024, mais de 400 animais foram castrados, e para este ano estão previstas mais de 700 cirurgias, reafirmando o compromisso da Prefeitura com a causa animal.

Está em andamento também a implantação da Clínica Veterinária Pública Municipal, que ampliará os cuidados e a atenção à saúde dos animais.