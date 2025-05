Ministério Público arquiva denúncia da prefeitura de Marau contra vereador

A notícia de fato acusava o parlamentar de agressão física e verbal contra a secretária de Educação do município, Francinete Oneda. O caso ocorreu dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Darvin Marosin no dia 11 daquele mês.

No arquivamento , o MP entendeu que apesar de exageros na conduta das partes envolvidas, " tais ações devem ser tratadas no âmbito da urbanidade e do desempenho das funções pública".

"O Município de Marau recebe com respeito a decisão do Ministério Público, reiterando o compromisso com a promoção de um ambiente institucional pautado no diálogo respeitoso, na valorização dos servidores públicos e na defesa dos direitos da pessoa humana.