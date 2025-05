Idosa é resgatada após cair em poço no noroeste do RS; assista ao vídeo

O caso foi por volta das 18h30min, na localidade Esquina Tiradentes, na zona rural de Doutor Maurício Cardoso , município de 4,4 mil habitantes no noroeste gaúcho.

Os familiares acionaram o Corpo de Bombeiros depois de ouvir a mulher gritar do fundo do poço, a 8 metros de profundidade. Segundo a idosa, ela ficou no local por cerca de 40 minutos.