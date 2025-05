Fumaça e mau cheiro causados por incêndio em silo viram motivo de protesto em Ijuí

A fumaça e o mau cheiro que se alastram por alguns bairros de Ijuí , no noroeste gaúcho, viraram motivo de protesto na manhã desta sexta-feira (2). A situação vem desde a metade de abril, quando um silo começou a pegar fogo e levou mais de uma semana para as chamas serem contidas .

O movimento foi organizado por moradores do bairro Glória e se concentrou na frente da empresa Campo e Lavoura, apontada como a responsável pelo silo. Eles pedem uma solução imediata para acabar com a fumaça .

O incêndio começou por volta das 14h de 12 de abril em um dos silos da empresa. Conforme o Corpo de Bombeiros, o depósito armazenava cerca de 15 mil sacas de soja e as causas para o fogo são desconhecidas . Para conter as chamas, foram utilizados 400 mil litros de água (assista abaixo).

Por que ainda há fumaça?

A parte crítica foi controlada no mesmo dia e a fumaça persiste porque a queima em profundidade segue ocorrendo, uma vez que dentro do silo ainda há muitos grãos .

— Embaixo da profundidade dos grãos ainda há uma geração de calor. Tendo oxigênio e calor, vai gerar fumaça. A questão do mau cheiro é porque o grão já estava em estado de decomposição . A fumaça ainda deve persistir por alguns dias , enquanto houver material combustível, fonte de calor e oxigênio — disse o subcomandante do Corpo de Bombeiros de Ijuí, Cauê Czyzewski.

O que dizem os envolvidos

Questionada, a Secretaria de Meio Ambiente de Ijuí informou que recebeu denúncias sobre mau cheiro no local cerca de 10 dias antes do incêndio. À época, comunicou a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), que é responsável pela licença ambiental e fiscaliza a empresa.

Os moradores também denunciaram a situação no Ministério Público, que informou que acompanha o caso junto aos órgãos ambientais. Por enquanto, segundo o órgão, não há viabilidade de medida judicial de iniciativa do MP, uma vez que as necessidades práticas do órgão ambiental e bombeiros estão sendo realizadas.