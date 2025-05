Frio intenso deve elevar a procura pela Casa de Passagem de Passo Fundo

Passo Fundo conta com três ações sociais para atender a população em situação de rua. Michel Sanderi / Divulgação

Chega o frio intenso e, com ele, cresce a procura pela Casa de Passagem, também conhecida como albergue municipal, espaço que oferece pernoites a pessoas em situação de rua de Passo Fundo. Até a noite de segunda-feira (26), o local teve 610 pernoites — com expectativa de aumento até o fim de maio, que terá a última semana marcada pela queda acentuada da temperatura. A partir desta quarta (28), os termômetros ficam entre 6ºC e 17ºC.

Os dados mostram o aumento na procura do albergue à medida que se aproximam os dias mais frios. Em abril, por exemplo, foram 675 atendimentos, 50,6% a mais que março, quando a cidade contabilizou 448 pernoites no espaço.

O local, que leva o nome de Casa de Passagem Madre Teresa de Calcutá, é uma das três ações oferecidas pelo município no apoio à população em vulnerabilidade — o Centro Pop e abordagens de rua. No albergue há 30 vagas e profissionais de diversas áreas, que fazem o encaminhamento para as demais estruturas dos serviços públicos.

Conforme a secretária municipal de Cidadania e Assistência Social (Semcas), Elenir Chapuis, o albergue não atingiu as vagas totais até o momento, mas, caso seja necessário, o serviço pode ser ampliado dentro da própria casa de acolhimento.

— Algumas pessoas não aceitam as intervenções e os serviços. Nós temos a oferta do serviço, do acolhimento, do banho e da cama, por exemplo, mas tem um fator que é predominante: o desejo da pessoa querer aquilo — explica.

Com a previsão de baixas temperaturas, os serviços e orientações para proteger a população mais vulnerável são reforçados pelo município:

— Também orientamos que as pessoas que tiverem residência permaneçam em suas casas e não fiquem na rua, numa situação de risco — orienta.

Caminho do apoio social

Serviço inicia na abordagem social. Michel Sanderi / Divulgação

O suporte, acompanhado pelo Semcas, inicia durante a abordagem social, quando profissionais vão às ruas para identificar os vulneráveis, estabelecendo vínculos e convidando as pessoas em situação de rua para acessarem os serviços oferecidos pelo município.

Após a abordagem social, as pessoas atendidas seguem para o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). Por lá, é realizado o atendimento especializado, que procura identificar todas as necessidades do atendido.

— Procuramos entender o motivo de estar na rua, de onde vem e o que precisa para dar o melhor direcionamento. Nem todos seguem para a Casa de Passagem. Alguns são encaminhados para a comunidade terapêutica, outros ganham a passagem para voltar para as suas cidades e também temos os casos em que as pessoas possuem casa de familiares e amigos, mas ficam na rua durante o dia — explica.

Mais pessoas na rua

Secretaria estima que Passo Fundo tenha entre 50 e 60 pessoas em situação de rua. Eduarda Costa / Agencia RBS

Além da chegada de temperaturas baixas nos próximos dias, outro fenômeno também preocupa o município: o aumento no número de moradores de rua que migram de outras cidades, estados e até países.

— A procura pelos serviços tem sido bastante significativa. A ideia de que o frio intensifica persiste, mas hoje estamos vivendo uma realidade que é contínua, essa necessidade de trabalho e atendimento — afirma Elenir.

Em 2023, o albergue registrou 5.685 pernoites. Já no último ano, o aumento foi de aproximadamente 23,5%, quando o serviço contabilizou 7.025. Dos 675 registros de abril deste ano, cerca de 72% das pessoas eram de fora da cidade, como afirma a secretaria.

— Chegam pessoas da Venezuela, Colômbia, Haiti, Argentina, China, Paraguai, Cuba, Marrocos, Filipinas, além do Brasil, da região Nordeste e Sudeste. Tivemos uma situação de pernoite na casa de passagem que de 24 pessoas acolhidas, seis eram de Passo Fundo. O restante era tudo de fora — lembra.

Como acessar os serviços de apoio

Albergue municipal

Endereço : Rua Uruguai, 266 — Petrópolis

: Rua Uruguai, 266 — Petrópolis Telefone: (54) 3314-6180

