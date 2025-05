Frio avança no RS e mínima pode chegar a 3 °C em Passo Fundo; veja como fica o tempo na região

Os próximos dias serão gelados em Passo Fundo , no norte do Estado. A última semana de maio será marcada pela queda acentuada da temperatura e instabilidade .

A temperatura começa a cair na quarta-feira (28), com a mínima prevista de 6°C e a máxima de 17°C. Há também chance de 33,4 milímetros de chuva ao longo do dia e da noite.

A tendência de queda segue ao longo da semana, com a mínima chegando a 3ºC e a máxima a 11ºC no domingo (1º).

A partir da segunda-feira (26), uma área de baixa pressão sobre o interior do continente, junto com o fluxo de umidade do norte do país, devem favorecer instabilidades no Rio Grande do Sul, segundo a Climatempo.