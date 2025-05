Exposol começa hoje com entrada gratuita e atrações culturais; veja a programação completa

Foco da feira são as joias e pedras preciosas.

Começou nesta quinta-feira (1°) em Soledade mais uma edição da Exposol , a maior feira de joia e pedras preciosas da América Latina. Os portões do Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz abriram às 10h para os visitantes, que podem acessar gratuitamente o evento até domingo (4) .

A expectativa da organização é receber 190 mil pessoas ao longo dos quatro dias de feira, com visitantes de diversas regiões do Brasil e países como a China em busca de bons negócios, além de shows e atrações culturais.

Um dos atrativos da edição é a Feira Internacional de Joias e Pedras Preciosas, principal setor do evento. Com dois pavilhões exclusivos, a feira destaca não apenas as joias e gemas naturais, mas também reforça a conexão entre arte, design e natureza.