"Estou me sentindo aquele menino que sobe pela primeira vez ao palco", diz Paulinho Dill sobre primeiro show após acidente

Paulinho Dill subiu ao palco pela primeira vez após sofrer um grave acidente em novembro de 2024. O encontro com os fãs aconteceu no CTG Nova Querência, em Panambi, no noroeste do Estado, na tarde desta quinta-feira (1º).

O anúncio de que o cantor voltaria para os palcos veio no final da tarde de 24 de abril, pelas redes sociais da banda Os Atuais. O retorno, contudo, será gradativo, acompanhado da família e seguindo orientações médicas.

Em entrevista a GZH Passo Fundo, o vocalista contou, minutos antes da apresentação, sobre a sensação de voltar aos palcos cinco meses após o acidente, o processo de recuperação, que deve seguir acontecendo paralelo aos shows, e como deve ser a rotina daqui para frente.

Confira a entrevista:

Como está a sua expectativa de voltar aos palcos?

Estou me sentindo aquele menino novo que sobe pela primeira vez ao palco para cantar para o povo. Foi um momento difícil da minha vida, da minha carreira. Agora sim, de volta. Primeira vez em Panambi, no bailão dos Atuais para cantar com o meu coração.

O que você sente no seu coração? Que sentimento é esse?

Me sinto confortável de poder estar voltando. Eu achei que esse ano eu não voltaria porque eu me acidentei e foi feio. Mas esse acidente também me deixou mais esperto para poder me cuidar e me guiar. Então, eu estou de volta a 150 por minuto como diz a música dos Atuais.

Como está o seu processo de recuperação? Você vai participar de todos os shows? Como será essa volta?

Estarei em todos os shows, com muita calma. Eu tenho uma equipe sensacional que, durante esse tempo em que eu não estive, conseguiu fazer o melhor possível. O Omar e o Fernandinho que tomaram a frente junto com o Pino, e todo o resto da galera nota 10.

Vai ser um processo lento, preciso fazer minhas neuromodulações, minhas consultas na fonoaudióloga, meus cuidados do meu corpo inteiro. Eu fiquei cinco meses de cama. Então, agora estou volta com o pé direito direto para o palco dos Atuais.

Como você se sente? Se sente recuperado? Você comentou que você mesmo se deu alta.