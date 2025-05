"Estavam aproveitando a vida": quem eram as vítimas do acidente que matou quatro da mesma família em Soledade

Pessoas ativas, saudáveis e que aproveitavam a vida: assim são descritas as quatro pessoas que morreram em acidente de trânsito na BR-386, na manhã de quarta-feira (30). O carro em que estavam bateu de frente em um caminhão por volta das 6h30min no km 255 da rodovia, próximo ao Parque das Tuias, no sentido Soledade a Fontoura Xavier.