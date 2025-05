Empresário Ricardo Bortolini compartilha trajetória em reunião almoço da CDL

A trajetória de Ricardo Bortolini no mercado imobiliário foi o tema da Reunião Almoço Personalidades , promovida pela CDL, no Clube Comercial, em Passo Fundo nessa quarta-feira (21).

O início foi como office boy na empresa da família, quando ainda estava no ensino médio. Entre as funções, Ricardo era responsável por entregar correspondências e auxiliar nas funções administrativas. Com o passar dos anos, formou-se corretor de imóveis.

— Foi uma paixão construída no dia a dia, no contato com as pessoas e nos desafios de cada negociação — destacou.