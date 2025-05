Corsan faz mutirão neste sábado para cadastrar famílias na tarifa social

Cadastro também pode ser feito na sede da Corsan, no bairro Rodrigues.

A partir deste sábado (31) até 4 de julho , a Corsan/Aegea realiza em Passo Fundo uma série de mutirões para fazer a inclusão de beneficiários de programas sociais do governo na tarifa social da companhia.

O primeiro mutirão será no bairro São Luiz Gonzaga, das 8h às 18h, no Centro de Referência de Assistência Social (confira a programação abaixo). Com esse cadastro, o titular da conta receberá 60% de desconto nas faturas de água e esgoto.