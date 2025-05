Com pouca chuva, nível da Barragem da Fazenda está abaixo do normal

A situação da Barragem da Fazenda tem preocupado a Corsan/Aegea há alguns meses: o nível da barragem tem diminuído com a falta de chuvas intensas em Passo Fundo , no norte do Estado.

Responsável por abastecer 40% do município, a barragem está três metros abaixo do nível máximo, dois a menos que em fevereiro, quando ficou um metro abaixo do normal. Atualmente, a Barragem da Fazenda conta com a transposição do Rio Jacuí para garantir o abastecimento de água.