Com centro de doações fechado, Passo Fundo aguarda licitação para receber empresa na área da antiga Manitowoc

O pavilhão usado para armazenar as doações aos atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul em Passo Fundo teve as atividades encerradas em abril. O centro logístico temporário, localizado na área ocupada pela antiga empresa Manitowoc, no bairro Valinhos, passou a ser utilizado pela Defesa Civil do Estado em maio de 2024.

De acordo com o órgão, desde o início dos trabalhos, o centro recebeu mais de 1 mil caminhões de donativos diversos, principalmente água, alimentos, roupas e calçados. Após triagem, mais de 900 caminhões foram despachados com itens que beneficiaram 205 municípios gaúchos.

Segundo a Defesa Civil, a vigência de uso do espaço, cedido pela prefeitura, se estendia até junho de 2025. Porém, após trabalho conjunto entre voluntários, Forças Armadas e demais órgãos de Segurança Pública, os donativos foram distribuídos à população antes do encerramento do prazo.

Itens que sobraram, principalmente água e roupas, foram levados para o Centro Logístico permanente da Defesa Civil Estadual, em Porto Alegre. As doações serão repassadas aos municípios para o atendimento de pessoas em vulnerabilidade atingidas por desastres.

Com as operações encerradas, a prefeitura de Passo Fundo concluiu a manutenção e limpeza do espaço no começo de maio. Agora, aguarda a vistoria e avaliação da Caixa Econômica Federal para dar continuidade ao processo de licitação da área.

— Com a avaliação a ser entregue pela Caixa, num prazo de até 60 dias, teremos condições de avançar na publicação do edital. Nesse período, continuaremos com o trabalho interno de licitação, que é a elaboração do projeto básico — explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas.

O prazo de 60 dias para a entrega da avaliação começa a contar da assinatura do contrato com a instituição financeira, o que deve ocorrer nos próximos dias, segundo a prefeitura.