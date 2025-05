Coleurb lança aplicativo para acompanhar ônibus urbanos em tempo real

Ferramenta está disponível gratuitamente no Google Play e Apple Store. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A Coleurb lançou na manhã desta quarta-feira (21) o aplicativo "Vou de Ônibus Passo Fundo". A novidade faz parte de um pacote de atualizações que iniciaram ainda em abril de 2024 com a aquisição da empresa por Sergio Tadeu Pereira.

Através da ferramenta, os usuários poderão acompanhar em tempo real a localização dos ônibus, consultar os horários previstos e planejar viagens, além de receber notificações com avisos e alterações de itinerários.

Em agosto de 2024, a empresa implementou a bilhetagem eletrônica no sistema dos ônibus do município. A renovação da frota também faz parte do primeiro ano da nova gestão.

No total, foram adquiridos cinco novos veículos que reduzem em até 75% a emissão de gases poluentes, além de outros 39 ônibus seminovos. Com isso, a empresa passa a contar com 95% dos veículos acessíveis.

Conforme o diretor da Coleurb, Carlos Henrique Pereira, a qualificação do transporte através da bilhetagem eletrônica foi um sucesso e é possível verificar melhorias tanto para o sistema quanto para os passageiros.

— Agora, com o novo aplicativo, damos mais um passo para facilitar o dia a dia de quem depende do transporte público. As pessoas precisam de mais assertividade ao se deslocar, e essa ferramenta vem justamente para isso — disse.